A Catania la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici in Europa

Operativo dal 2024 nel nuovo polo energetico di Enel green power, il cantiere della 3SUN Gigafactory con il suo Innovation Hub&Lab è il punto di partenza della campagna nazionale di Legambiente dedicata ai cantieri della transizione ecologica su cui punta l'Italia. Gli obiettivi: superare la crisi climatica, coniugare sostenibilità ambientale e innovazione scegliendo fonti pulite come chiede l'Europa.

Ribattezzato la “Fabbrica del Sole”, l'impianto alle pendici dell’Etna è uno di quei cantieri che "fanno bene all'Italia". Per accelerare la transizione ecologica ed energetica, superare la crisi climatica e costruire un futuro di pace occorre aprire, moltiplicare e portare a compimento quei cantieri che fanno bene all’Italia. È questa per Legambiente la strada che l’Italia deve percorrere accelerando il passo nella cantieristica e diventando un modello per gli altri paesi europei. Una strada che l’associazione ambientalista ha deciso di raccontare con la sua nuova campagna “I cantieri della transizione ecologica. Verso il XII congresso nazionale”, che prende il via da quello che per Legambiente rappresenta uno dei cantieri per eccellenza della rivoluzione energetica. La campagna è stata pensata come un viaggio itinerante che, da maggio a novembre, si snoderà lungo la Penisola per raccontare, tappa dopo tappa, cantieri, progetti ed esperienze che vanno nella giusta direzione della transizione ecologica ed energetica e che potranno portare importanti benefici in termini ambientali, occupazionali ed economici. Progetti che meritano di essere replicati e che saranno raccontanti anche sul sito cantieridellatransizione.legambiente.it . Quello di Catania è il primo dei cantieri della transizione ecologica scelti da Legambiente per la sua campagna che attraverserà l’italia raccontando opere, lavori, progetti di una rivoluzione energetica necessaria in termini ambientali, occupazionali ed economici per rendere il paese più sostenibile e innovativo puntando su fonti pulite come chiede l’Europa.

Dieci le aree di intervento su cui, secondo Legambiente, è necessario lavorare da qui ai prossimi anni: rivoluzione energetica, adattamento alla crisi climatica, agroecologia, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, riconversione industriale, economia circolare, lotta alle illegalità aree protette e biodiversità, giovani e università.



Sud, rinnovabili e progetti A Catania Legambiente insieme ad Enel ha fatto il punto sulla grande sfida della transizione energetica che parte dalla Sicilia e può fare del Sud Italia l’hub energetico europeo delle rinnovabili. Secondo i dati del GSE (Rapporto Statistico 2021), la Sicilia con 4241 MW complessivi di fonti rinnovabili - di cui 151,6 MW di impianti idroelettrici, 2000 MW di eolico e 1541 MW di solare fotovoltaico e 74 MW di bioenergie - è la seconda tra le regioni del Sud Italia per potenza installata, dopo la Puglia con 6.425 MW complessivi. Insieme alla Puglia, alla Campania con 3510 MW, Basilicata con 2150 MW e Calabria 2939 produce oltre 17401 MW di potenza, pari al 27,3% della potenza installata nella Penisola. Alla conferenza stampa, moderata da Francesco Loiacono, Direttore de La Nuova Ecologia, hanno partecipato Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente, Nicola Rossi, Responsabile Innovazione di Enel Green Power, Eliano Russo, CEO 3SUN Gigafactory, Giuseppe Alfieri, Presidente Legambiente Sicilia, Anita Astuto, Responsabile energia e clima di Legambiente Sicilia. “L’Italia da qui ai prossimi anni - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - dovrà aprire e chiudere i cantieri del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, spendendo al meglio le risorse europee e nazionali entro la metà del 2026 e garantendo quella transizione ecologica in grado di promuovere l’innovazione, ridurre divari e disuguaglianze, contrastare la crisi climatica e tenere a debita distanza corrotti, inquinatori ed ecomafiosi. Saranno anni cruciali dove sarà fondamentale mettere in campo ambiziose politiche e interventi di decarbonizzazione, dare concretezza a quei cantieri che stanno portando avanti la transizione investendo su innovazione, sostenibilità ambientale, economia circolare come sta avvenendo ad esempio a Catania con la Fabbrica del Sole. La Sicilia può diventare una pedina centrale dell’hub energetico delle rinnovabili di cui il Paese ha bisogno, ma per farlo bisogna dire basta a ritardi, ostracismi territoriali basati sulle sindromi Nimby e Nimto”.

Ampliamento 3SUN Gigafactory Innovazione, progresso tecnologico, sostenibilità ambientale e circolarità sono i quattro punti di forza della fabbrica del sole. Grazie a cinque nuove linee produttive lo stabilimento assemblerà moduli fotovoltaici sia per i grandi campi di produzione fotovoltaica, sia per l’installazione sui tetti delle abitazioni. La tecnologia utilizzata è quella dei pannelli bifacciali a “eterogiunzione” di silicio che permette di realizzare moduli ad elevate prestazioni e più resistenti, con un ciclo di vita superiore a 30 anni. Questa tecnologia viene considerata fra le più efficienti sia dal punto di vista dei consumi necessari per la fabbricazione sia da quello del rendimento dei pannelli. La “bifaccialità” permette, infatti, di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore ottenendo prestazioni più elevate e una maggiore produzione di energia, fino al 20% in più rispetto ai moduli tradizionali. A partire dalla fine del 2025, inoltre, 3SUN realizzerà dei nuovi moduli fotovoltaici con una tecnologia innovativa denominata “tandem”. Due celle, una di silicio e una di perovskite, che lavorano in sinergia per catturare una parte più ampia dello spettro solare che comprende le lunghezze d’onda del rosso e del blu, raggiungendo efficienze superiori al 30%. Puntando a produrre pannelli che a fine vita possano essere riciclati sul ciclo produttivo della fabbrica stessa, si sta lavorando alla sostituzione dell’argento con il rame, all’uso della plastica al posto del vetro, per poter usare il più possibile materiali riciclati e riciclabili e supportare così l’economia circolare. La sfida è anche quella di contribuire a rafforzare la filiera europea del fotovoltaico, cercando di costruire una supply chain con materiali che arrivino dall’Europa. Nell’attesa di ricondurre in Europa la catena di fornitura del pannello fotovoltaico, 3SUN sta coinvolgendo i fornitori per garantire la trasparenza della supply chain e, per alcuni materiali, perfino la loro tracciabilità. Inoltre, l’azienda inserisce nei contratti di acquisto delle materie prime chiari requisiti di sostenibilità che permettano di prevenire, monitorare e ridurre gli impatti ambientali e sociali dei prodotti acquistati e in questo modo opera con approccio ecosistemico, collaborando con tutti i fornitori in un percorso comune verso la sostenibilità e circolarità del pannello.