Pnrr, terza e quarta rata: incognite sui tempi

Il governo ha chiesto modifiche al Piano Nazionale di Ripresa per la quarta rata da 16 miliardi, ma non ci sono garanzie che questa tranche arriverà entro la fine dell'anno. Incertezza anche su quando sarà effettivamente erogata la terza rata da 19 miliardi, attesa da mesi

Quando arriverà la terza rata del Piano Nazionale di Ripresa? E la quarta? Parliamo, in totale, di trentacinque miliardi sui quali le nostre casse statali fanno affidamento per avviare cantieri, ammodernare il Paese, dare una spinta all’economia ed evitare, nel breve periodo, problemi coi conti pubblici.

Quando i 19 miliardi?

Nonostante gli annunci del governo di un imminente esborso da parte dell’Europa, il via libera formale ancora non c’è e, visti i continui rinvii, il timore è che i 19 miliardi in questione, con agosto in mezzo, scavallino l’estate e siano effettivamente erogati a settembre.