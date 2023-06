Pos, via libera a pagamenti bancomat per sigarette e marca da bollo

L’agenzia delle Dogane ha cancellato l’esenzione all'obbligo sui pagamenti elettronici su sigarette e marche da bollo introdotta lo scorso ottobre. Per effetto del dietrofront, nelle circa 50mila tabaccherie italiane tornano le sanzioni per gli esercenti che non autorizzano la transazione con carta di credito, bancomat o altri strumenti digitali. La decisione nasce dalle condizioni dinamiche del mercato di questo tipo di pagamenti che prevedono il rimborso delle commissioni per importi inferiori ai 10 euro