La soluzione per facilitare le aziende e incrementare la diffusione dei pagamenti digitali è quindi "ridurre gli oneri per accettare la moneta elettronica, in particolare per i piccoli esercenti. L'auspicio è che il tavolo istituito a questo scopo dal governo con banche servizi di pagamento raggiunga un accordo al più presto: il termine per aggiungerlo è scaduto ormai da due mesi"

Agli italiani piace il Pos, pagamenti digitali in aumento