Agenzia delle Entrate, al via la ricerca online dei beni da pignorare

Economia

Modello 730 precompilato, le novità sui rimborsi

L’Agenzia delle Entrate, con due circolari, ha dato istruzioni a Caf e contribuenti in merito alla conservazione dei documenti, al trattamento integrativo e al bonus affitti per i giovani under 32. Indicazioni sul fronte dei rimborsi per chi ha presentato il modulo precompilato della dichiarazione dei redditi. Per l'erogazione resta valido il criterio temporale che premia il contribuente più celere

L'Agenzia delle Entrate, con alcune circolari pubblicate negli ultimi giorni, ha fornito nuove istruzioni per Caf e contribuenti per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi. Ci sono indicazioni per la conservazione dei documenti per chi presenta il modello 730 precompilato, ma anche novità sul trattamento integrativo e il bonus affitto per i giovani under 32

Per chi ha scelto il modello precompilato, dall’11 maggio è possibile fare modifiche prima di spedirlo. Inviarlo in tempi rapidi equivale a ottenere prima gli eventuali conguagli perché i rimborsi sono legati alla data di presentazione della domanda. Queste somme vengono accreditate in busta paga o sul proprio conto corrente