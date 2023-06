Sport bonus 2023, ora è possibile presentare domanda: come fare

1/9 ©IPA/Fotogramma

Il 30 maggio si è aperta la prima finestra per l’invio delle domande per ottenere il cosiddetto sport bonus, cioè il credito d’imposta confermato nel 2023 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

Pnrr e Superbonus, l'Italia chiede di modificare gli obiettivi per non perdere 15 miliardi