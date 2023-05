2/8 ©IPA/Fotogramma

La misura al vaglio è un assegno mensile del valore di 400 euro che spetterebbe per i primi 6 anni di vita del figlio. Importo che in alcune circostanze particolari, come ad esempio per i nuclei monogenitoriali oppure in presenza di figli con disabilità, potrebbe essere anche aumentato

