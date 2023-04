3/9 ©IPA/Fotogramma

Si tratta di un rito di origine americana che si sta diffondendo anche nel nostro Paese. Non ha valore legale e il suo costo varia da caso a caso: viene di norma celebrato in una location non riconosciuta come Casa Comunale, in cui quindi non è possibile celebrare il rito civile necessario. Fra gli esempi più celebri c’è l’unione – non legale, ma appunto simbolica – del marzo 2022 fra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

