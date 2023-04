5/10 ©Ansa

Se, anche in questo caso, si misura l'incidenza della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale, i settori che entro i prossimi 5 anni si troveranno maggiormente in "difficoltà" -afferma Cgia - saranno la moda (91,9 per cento), l'agroalimentare (93,4 per cento) e, in particolar modo, il legno-arredo (93,5 per cento)