C’è un nuovo fronte sull’energia a cui l’Europa deve guardare: è quello del Gnl russo le cui importazioni hanno raggiunto livelli record e non accennano a diminuire. L’anno scorso, come scrive il Sole 24 Ore, il Vecchio continente ha ricevuto da Mosca oltre 20 miliardi di metri cubi di gas in forma liquefatta, circa un terzo in più rispetto al 2021. E nel 2023 c’è stata un’ulteriore accelerazione degli acquisti

