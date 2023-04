3/10 ©IPA/Fotogramma

Cosa sono i crediti deteriorati, chiamati anche prestiti non performanti (dall’inglese NPLs, Non Performing Loans)? Si tratta in pratica di crediti che si ritiene improbabile che la banca riesca a recuperare dai suoi debitori, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria

La classifica delle banche italiane più sicure secondo la Bce