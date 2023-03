NPL, con Vitaly i crediti deteriorati diventano un’opportunità

Secondo un rapporto Abi-Cerved, nel 2023 ci sarà un aumento dei crediti deteriorati legato alla situazione economica incerta, all’aumento dei tassi e alla crisi energetica. Market Watch Npl parla di 82 miliardi di euro di nuovi flussi di credito deteriorato nel triennio 2022-2024. Cresceranno quindi le sofferenze bancarie, ma la situazione può rivelarsi un’ottima possibilità di investimento per molti, a patto di affidarsi a professionisti del settore come la società fondata da Salvatore Perozzi ascolta articolo Condividi

Per la prima volta in 10 anni le banche italiane si attendono un aumento dei crediti deteriorati, frutto dell'estrema incertezza economica, del caro energia e dell'aumento dei tassi, a fronte della fine delle misure pubbliche di sostegno. È quanto emerge da un rapporto Abi-Cerved, secondo cui il tasso di deterioramento del credito alle imprese (l'indicatore che esprime la percentuale dei crediti in bonis a inizio anno che nel corso dell'anno diventano non performing) a fine 2022 è aumentato dal 2% al 2,3%, e salirà nel 2023 al 3,8% per poi scendere nel 2024 al 3,4%. Secondo il Market Watch Npl, nel triennio 2022-2024 sono attesi in Italia 82 miliardi di euro di nuovi flussi di credito deteriorato, con un picco previsto nel 2023. Per l’anno in corso ci si attende quindi una forte espansione del mercato degli NPL, i Non Performing Loans, soluzione ideale di investimento in un quadro in cui le sofferenze bancarie - secondo le stime - continueranno a crescere.

Cosa sono gli NPL, crediti deteriorati o Non Performing Loans I crediti deteriorati (Non Performing Loans) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto. Si tratta di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l’ammontare dell’esposizione di capitale. In questo caso, i crediti sono per la maggior parte costituiti da mutui immobiliari non onorati da chi li ha sottoscritti, che diventano per le banche “Crediti non performanti” o NPL di cui liberarsi al più presto, onde evitare di appesantire il proprio bilancio con perdite ascritte al passivo derivanti dai crediti insoluti.

Come sfruttare al meglio gli NPL Considerando che la maggior parte dei crediti deteriorati sono mutui immobiliari, va ricordato che per recuperarli il metodo più conosciuto è quello delle aste. Aste che sono cresciute a dismisura e sono sempre più affollate: fino a qualche anno fa la partecipazione all’asta era composta al 95% da professionisti del settore mentre attualmente le aste giudiziarie sono inflazionate dai privati, con il risultato che aumenta il prezzo medio di aggiudicazione. Senza contare che per mostrare all'asta gli immobili questi devono essere messi a bilancio come una "perdita" per le banche. Ed è per questo che esiste la possibilità di "cedere" il credito ad altri soggetti, senza passare dalle aste. Per gli investitori professionisti, gli NPL rappresentano un’opportunità unica per accedere agli immobili prima ancora della procedura di pignoramento, saltando il passaggio delle aste e avendo meno concorrenza e la possibilità di scegliere gli immobili più appetibili. A patto però di affidarsi a professionisti con competenze specifiche e una profonda conoscenza del mercato immobiliare, così da poter valutare la miglior strategia di recupero e valutazione del credito.

L’esempio di Vitaly Ed è questo il caso di Vitaly, società specializzata nella gestione degli NPL che assiste banche e istituti di credito e collabora con studi legali e commercialisti di tutta Italia. Una joint venture cominciata nel 2012 e portata avanti da un team di professionisti quali consulenti finanziari, assicurativi, immobiliari, commercialisti e avvocati. Nello specifico il core business di Vitaly si concentra sui crediti ipotecari e quindi immobili, e se gli NPL sono da sempre un mercato riservato a grandi società, a istituti bancari e soggetti abilitati, Vitaly rende il sistema accessibile a tutti, anche agli investitori privati. Professionisti che hanno così la possibilità di investire nel mercato immobiliare con importi alla portata di tutti, beneficiando della riqualificazione e dei servizi di Vitaly che aumentano il valore degli immobili in modo esponenziale. La strategia di Vitaly si concentra sull’acquisizione a forte sconto di crediti ipotecari, che sono oggetto di procedura esecutiva già in essere (pignoramento immobiliare in itinere), attraverso una società veicolo autorizzata dalla Banca D’Italia. Una volta acquistati i crediti NPL, si aprono due diverse possibilità: si può attendere la vendita fissata dal giudice dell’esecuzione forzata per vedere risolto il proprio credito dopo l’aggiudicazione di un’asta di un acquirente terzo, oppure si può richiedere l’assegnazione dell’immobile in sede di esecuzione forzata in mancanza di offerte al prezzo base in sede di incanto. La parola chiave è semplificazione: grazie a Vitaly si può evitare la concorrenza dei piccoli investitori saltando la fase dell’asta giudiziaria e rendendo tutto più semplice.

Perozzi: “Abbiamo creato una macchina efficiente” Fondatore di Vitaly è Salvatore Perozzi, già dirigente di 1click2gobank e shareholder di riferimento, e affonda le proprie radici nella solidità del gruppo finanziario che fa capo al fondo AC Fidelity Found Inc. La forza di Vitaly sta nella capacità di aver creato un know how di mercato che ha le migliori caratteristiche dei tre settori principali d'investimento: finanziario, assicurativo e immobiliare. E proprio da questi ha tratto i suoi pilastri: diversificazione, sicurezza e solidità. “Siamo entrati nell’élite delle società che trattano i crediti, alcune tra le famiglie più importanti e facoltose d’Italia ed Europa, personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport come il calcio di serie A, formula 1, grandi imprenditori istituzionali e privati ci contattano per diversificare il proprio patrimonio - spiega Perozzi - I consulenti finanziari ci cercano per collaborare e creare asset per i propri clienti e così anche i family Office, non da meno banche e i più importanti studi legali. Abbiamo creato una macchina efficiente fatta di collaborazioni professionali di altissima qualità, un team di persone preparate, che conoscono nei minimi dettagli le procedure, attente e con un fiuto impeccabile per operazioni di livello che portano plusvalenze interessantissime che i tradizionali investimenti possono solo sognare. Senza considerare che parliamo praticamente di assenza di rischio in quanto per noi possedere un credito ipotecario come massimo del rischio può voler dire tardare l’incasso o farci assegnare l’immobile e decidere se tenerlo o venderlo a mercato libero”.