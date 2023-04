1/10 ©Ansa

Parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle. Il termine scade al 30 aprile 2023. Lo comunica l'Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di attivarsi in anticipo per evitare "i rallentamenti dei sistemi informatici per l'alto traffico degli ultimi giorni”. La rottamazione quater riguarda "dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022"

