L'Oreal, acquistato il marchio brasiliano di cosmetica di lusso Aesop

Grazie alla firma siglata all’interno di un accordo specifico, l'Oreal ha acquistato Aesop, marchio cosmetico di lusso che fa riferimento alla brasiliana Natura & Co. L’operazione è stata effettuata per 2,5 miliardi di dollari. L'accordo consentirà a Natura di ridurre il proprio debito e di perseguire le proprie priorità.

L’inizio di un nuovo ciclo

Solo nel 2022 Aesop ha realizzato vendite per 537 milioni di dollari. "L'Oreal aiuterà ad accelerare il suo enorme potenziale di crescita", in special modo sul mercato cinese, come spiegato dall'amministratore delegato del gruppo, Nicolas Hieronimus. Secondo Fabio Barbosa, ad di Natura, questa cessione segna l'inizio di un nuovo ciclo con "una struttura finanziaria rafforzata e un bilancio ripulito" per Aesop. Natura, ha riferito ancora, “sarà in grado di concentrare la propria attenzione su priorità strategiche, considerando anche il piano di investimenti in America latina", ha concluso.