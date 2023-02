Lamborghini e Tod's, partnership per una linea di prodotti di lusso

“Un impegno incessante per l’innovazione”

Si rinnova e rafforza partnership Lamborghini-Aeroporto Bologna

Come sottolineato da Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini, “Tod's è stata fondata all'inizio del secolo scorso da un artigiano appassionato e visionario. Circa 50 anni dopo, Ferruccio Lamborghini ha realizzato il suo sogno e ha fondato un'azienda mossa dalla stessa visione e passione, con un impegno incessante per la ricerca e l'innovazione". Questo uno dei motivi per cui l’azienda ha confermato di essere orgogliosi per “questa collaborazione che traccia i nuovi confini dello stile italiano". Per Diego Della Valle, presidente e ceo del gruppo Tod’s, “Lamborghini rappresenta la massima espressione del design e della ricerca tecnologica nello scenario mondiale dell'automobilismo. La cura dei dettagli e la continua ricerca e innovazione sono valori che uniscono la filosofia dei nostri due marchi e rappresentano il vero Italian lifestyle".