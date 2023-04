9/10 ©Ansa

La premier Giorgia Meloni al Vinitaly a Verona ha incontrato poi un gruppo di studenti di un istituto agrario. "Per me questo è il liceo, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura", ha detto agli studenti, ed è una delle ragioni, ha annunciato, per cui il governo lavora al "liceo del made in Italy"