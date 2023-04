Meloni al Vinitaly di Verona: "Settore fondamentale per l'Italia"

"Il vino pezzo della nostra identità"

“Il vino è un pezzo fondamentale della nostra identità e della nostra cultura. E questo governo è particolarmente impegnato a difendere l’identità e la cultura e le eccellenze”, ha aggiunto. “Il vino è stato cantato nella letteratura e nelle poesie, è stato dipinto nella nostra pittura. C’è una storia del vino, c’è una geografia del vino, c’è una letteratura del vino, c’è un’architettura del vino e una filosofia del vino”, ha detto Meloni, plaudendo all’iniziativa del ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano e del ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, di organizzare a Vinitaly la mostra ‘Bacco Divino’, con i due bacchi di Caravaggio e Reni prestati dal Museo degli Uffizi di Firenze a Vinitaly 2023.



“Considero molto affascinante la scelta dei ministri Lollobrigida e Sangiuliano di portare al Vinitaly per la prima volta due opere di valore mondiale legate al tema del vino che sono il Bacco di Caravaggio e Il Bacco fanciullo di Guido Reni. Non solo perché noi vogliamo una cultura che veramente sia fruibile, ma soprattutto per ricordare che il vino per noi non è solo un fatto economico ma soprattutto un fatto identitario e un fatto culturale”, ha detto Meloni.