Tajani ospite a Vinitaly: "Ambientalismo non sia una nuova religione"

"Governo difende la cucina italiana dagli attacchi"

Parlando di cucina italiana, Tajani ha affermato che "ci sono altri interessi dietro gli attacchi contro il nostro modo di mangiare e di bere. Noi continueremo a batterci, il governo italiano difenderà in ogni settore il nostro modello culturale". Per il ministro degli Esteri "semmai siamo noi che dobbiamo portare più cose in Europa e non soltanto importarle. Se i ristoranti italiani sono così presenti in gran numero in tutta Europa vuol dire che questa dieta piace - ha sottolineato -. Magari non piace a qualcuno in qualche ufficio a Bruxelles che non è mai stato in campagna e in fabbrica. Magari per parlare di industria bisogna essersi sporcati le mani".