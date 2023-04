Vinitaly, grande ritorno dell’Asia con Cina e Giappone in testa

Pronti, partenza, cin. Iniziamo dai numeri prima di bere.

Un quartiere fieristico di oltre 100mila mq, diciassette padiglioni pronti a diventare il più grande centro b2b internazionale del vino italiano e non solo, con più di 4mila aziende in rappresentanza di tutto il made in Italy enologico e da oltre 30 nazioni. Il vino italiano è uno dei settori più strategici dell’export tricolore. In Asia innanzitutto.

Tra business, comunicazione e arte

"L’ascolto delle imprese italiane è stato fondamentale per il varo del Vinitaly" secondo l’amministratore delegato della Spa fieristica. "Non è un caso, se i Paesi protagonisti nel Roadshow sono nella top 10 degli obiettivi di mercato dei nostri espositori. Così come la scelta di presidiare sempre di più l’Asia: Cina, Giappone, Sud Corea ma anche Singapore, Hong Kong, Vietnam e altri sommano infatti il 20% dei prossimi target internazionali delle imprese italiane del vino. Un’area emergente che con la Cina segnerà il grande ritorno a Verona, grazie a una selezione di oltre 100 top Buyer del Dragone". Business, certamente, ma anche comunicazione e arte. Vinitaly, infatti, è un mega spot al vino italiano con quasi 4miliardi di audience generata sui media in Italia e all’estero nella settimana clou della manifestazione.