Ci sono il Sauvignon Blanc e il Riesling. Ma anche lo Champagne, il Merlot e il Chianti. Preply, piattaforma online per l'apprendimento delle lingue, ha analizzato i dati di ricerca di Google per rivelare su quali vini, tra i 100 più popolari in tutto il mondo, si cercano indicazioni sulla pronuncia. A sorpresa, nella top 10, anche un paio di vini italiani