Le lancette si sono spostate in avanti di 60 minuti. L’ora legale divide le opinioni per i suoi effetti positivi e negativi. Fra i primi c’è il risparmio: nei 7 mesi in cui sarà in vigore, l’Italia risparmierà circa 220 milioni di euro, grazie ad un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh. Ecco perché qualcuno propone una petizione per renderla permanente e beneficiare così delle bollette ridotte. Altri però lamentano le conseguenze negative: su tutte, l’insonnia

Torna l’ora legale, lancette avanti di un’ora. Quanto risparmieremmo se fosse permanente?