Cambio dell'ora legale, che effetti ha sugli animali?

Scatta l’ora legale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Si spostano quindi in avanti le lancette dell’orologio, con la conseguenza di dormire un’ora in meno. Un cambiamento che, è assodato, scombussola i ritmi circadiani delle persone, e non solo: il cambio dell’ora ha infatti conseguenze anche sugli animali domestici, che possono risentire dello stress dell’ora legale.

Tutti gli animali, sia selvatici che domestici, spiega un articolo di La Zampa sulla Stampa, tendono a seguire l’orario solare. Ci sono dei benefici per tutti gli esseri viventi rispetto all’ora legale, ma il passaggio verso l’ora solare crea incredibilmente dei problemi agli animali notturni, come i cervi. Uno studio dell'Università di Washington ha infatti svelato che l'ora legale preverrebbe la morte di circa 36.550 cervi, 33 umani, 2.054 feriti e 1,19 miliardi di dollari di costi ogni anno, soltanto negli Stati Uniti per via delle collisioni fra cervi e automobili a causa della scarsa illuminazione stradale serale.

Aumentano gli incidenti stradali

Con il passaggio dall’ora solare a quella legale aumentano infatti gli incidenti: in tutto il mondo si registrano fra il 30 e il 40% di sinistri in più nei primi tre giorni dopo il cambio dell’ora. Lo conferma uno studio condotto dall’Università di Padova sugli effetti dell’ora legale sulle prestazioni di guida per via del disorientamento e ai minori riflessi dovuto alla privazione del sonno. Un cambiamento minimo che può avere effetti a cascata sul nostro metabolismo. E aumenta il rischio per gli animali di essere investiti.



Cambio graduale dei ritmi

Gli animali domestici sono abituati alla routine, scandita dagli stessi orari, per esempio per la passeggiata mattutina o serale. Possono quindi soffire del "jet leg" dettato dal cambio dell'ora nei loro ritmi modificati. Perché questo cambio non sia eccessivamente stressante, la Zampa consiglia di abituarli gradualmente al cambiamento, iniziando a modificare le abitudini già nei giorni prima del cambio dell'ora legale, per esempio anticipando l'orario del cibo prima di dieci minuti, poi venti, finché non si abituano lentamente allo spostamento delle lancette. Tra i cani e i gatti, comunque, sono i felini a soffrire meno dello stress del cambio dell'ora: regolano infatti il proprio ciclo di veglia/sonno basandosi sulla luce esterna.