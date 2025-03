Mattinata, ad aprile torna in Puglia il festival "Orchidays"

Le orchidee pugliesi sono uniche in Europa, con circa 500 specie presenti sul continente e 284 a livello nazionale. La Puglia ne ospita ben 106, di cui 93 proprio nel Gargano. Un'occasione unica per ammirare la straordinaria bellezza di questi fiori singolari, curiosi e misteriosi

"Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto", ha dichiarato il sindaco del Comune, Michele Bisceglia "Siamo felicissimi di ospitare per il terzo anno consecutivo Orchidays, un evento che è ormai diventato un punto di riferimento per la nostra cittadinanza e per tutti coloro che amano la natura e la sostenibilità”. Le orchidee del Gargano sono uniche in Europa, con circa 500 specie presenti sul continente e 284 a livello nazionale. La Puglia ne ospita ben 106, di cui 93 proprio nel Gargano.

Un patrimonio naturale che ogni anno attira studiosi, botanici e turisti in cerca di un contatto diretto con la natura. “Orchidays” è un’occasione imperdibile per chiunque voglia esplorare la straordinaria bellezza delle orchidee e scoprire la ricchezza della biodiversità che caratterizza il Gargano, in un contesto che promuove il rispetto per la natura e la sostenibilità ambientale. L'evento porta il nome di "Puglia Green Week", a sottolineare la condivisione di intenti tra il Comune di Mattinata e la Regione Puglia in tema di turismo ecosostenibile.