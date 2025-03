Quattro musicisti. Tanti concerti in giro per l’Italia, per far divertire le persone. Un progetto ambizioso e fuori dai canoni classici, ma perfetto per i tempi contemporanei. Perché mischiare generi diversi non è sinonimo di paura, ma di ricchezza e arricchimento. Abbiamo incontrato la band, che ci ha raccontato la genesi di "Chi è Nicola Felpieri?", album d’esordio di una formazione musicale di cui sentiremo parlare a lungo. La nostra intervista