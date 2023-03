1/9 ©IPA/Fotogramma

Fra i punti toccati dalla direttiva del Parlamento europeo sulle case green, non ancora approvata in modo definitivo, ci sono i sistemi di riscaldamento come le caldaie. Edifici nuovi o in fase di ristrutturazione non potranno più avere sistemi di riscaldamento a combustibili fossili, come le caldaie a gas

Possibili stop a bonus caldaie: cosa sappiamo