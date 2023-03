Bonus infissi 2023, come funziona e come richiederlo

2/9 ©IPA/Fotogramma

I beneficiari del Bonus infissi 2023 possono: detrarre la spesa in Irpef; optare per lo sconto in fattura; cedere il credito all’azienda installatrice. I requisiti dipendono dalla tipologia dell’immobile che deve essere: già accatastato e dotato di impianto di riscaldamento; in regola con le normative nazionali e locali in ambito urbanistico, sicurezza, efficienza energetica e pagamento dei tributi; oggetto dell’installazione di infissi a risparmio energetico che migliorano gli indici di trasmittanza e di isolamento termico

