Sul sito dell'Agenzia Riscossione è disponibile il modulo che i Comuni devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo, la decisione di aderire allo stralcio integrale dei debiti fino a mille euro per il 2000-2015. Slitta al 31 marzo anche la possibilità di non aderire allo stralcio parziale, previsto in automatico dalla Manovra. Vengono così messe in pratica le novità introdotte dal Milleproroghe