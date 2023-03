Il Btp Italia supera i precedenti, conviene? La parola degli esperti

Il tasso minimo garantito del 2 per cento è in effetti più vantaggioso dell'1,6 offerto allora, per una scadenza sostanzialmente simile a marzo 2028.

Conviene o no?

La domanda che si pongono centinaia di migliaia di famiglie italiane è se convenga investire nel nuovo Btp Italia. Secondo la maggior parte degli analisti il rendimento offerto dal Tesoro è soddisfacente, con un 2 per cento sicuro più l'eventuale aumento semestrale dei prezzi in Italia misurato dall'indice Foi dell'Istat. E in più il premio fedeltà dello 0,8 per cento per chi manterrà il bond in portafoglio fino a scadenza.

Secondo Intesa San Paolo per esempio l'inflazione da oggi alla scadenza del titolo si attesterà attorno al 2,2 per cento all'anno. Sommando dunque questa stima al tasso garantito, il rendimento dovrebbe essere attorno al 4,2 per cento, superando quanto offerto dai classici buoni del Tesoro che scadono nel 2028. Secondo altre analisi di mercato, il rendimento del Btp Italia potrebbe essere addirittura superiore: come riporta Milano Finanza gli analisti stimano un'inflazione decisamente più alta, che porterà il rendimento lordo a poco meno del 6 per cento annuo. Previsioni che però potrebbero cambiare se l'inflazione si rivelasse meno elevata del previsto tra oggi e il 2028.