3/9 ©Ansa

Insomma, segnali in ripresa nel 2023 per il turismo in Italia anche sul versante dell'incoming: a scegliere l'Italia per le vacanze sarebbero quasi 61 milioni di stranieri pari a poco meno della metà del dato complessivo degli arrivi previsti, generando ben 215 milioni di pernottamenti

Turismo, le 10 città più accoglienti al mondo