BIT 2023, il turismo si incontra a Milano dal 12 al 14 febbraio

Oltre a confermarsi primo marketplace mondiale per il prodotto Italia, la manifestazione riunisce un'ampia rappresentanza di tutte le filiere, dalle Regioni italiane agli Enti del Turismo esteri. Per un vero e proprio tour virtuale del mondo, soprattutto nel segno di esperienze sostenibili, consapevoli e slow

Torna a Milano, dal 12 al 14 febbraio, la BIT – Borsa Internazionale del Turismo. La manifestazione di riferimento per il settore in Italia si terrà presso l’Allianz MiCo del capoluogo lombardo. Oltre a confermarsi primo marketplace mondiale per il prodotto Italia, BIT 2023 riunisce sotto un unico tetto un’ampia rappresentanza di tutte le filiere, dalle Regioni italiane agli Enti del Turismo esteri, dai Consorzi agli operatori privati fino all’hôtellerie. Centinaia i buyer attesi da tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Giordania alla Francia, fino al Canada e alla Germania.

Il programma approfondimento Viaggi, le 10 città più accoglienti al mondo: c’è anche l’Italia Aprirà il programma la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del Ministro per il Turismo Daniela Santanchè mentre le grandi tendenze saranno protagoniste di appuntamenti come Territori e metaverso, un’analisi di come l’esperienza virtuale possa fare da apripista al mondo reale, oppure, in ottica slow e sostenibile, Turismo naturalistico: la consapevolezza dei viaggiatori “utili”, per valorizzare la ricaduta sui territori del crescente desiderio di immergersi nella natura, o Turismo Open-air: un turismo che conta, un’analisi delle prospettive di questo segmento sulla base di un’indagine MET Bocconi sulla domanda di vacanze outdoor. Tra gli appuntamenti dedicati al prodotto Italia si segnalano, per esempio, Made in Italy, grandi eventi e territorio, che presenterà il turismo tricolore di domani nella visione dei suoi protagonisti, o MICE, Italia d’alta gamma, per declinare le opportunità del turismo d’affari in chiave più luxury, o ancora Pnrr e progettualità turistica dei territori, che farà il punto sulle potenzialità del Piano per il turismo.

I panel approfondimento Viaggi, quali sono le mete e il budget degli italiani nel 2023 Tra esperti e relatori istituzionali, i panel includono Magda Antonioli, docente presso l’Università Bocconi, Presidente ONT Osservatorio Nazionale del Turismo e Vicepresidente ETC European Travel Commission; Giuseppe Ciminnisi, Presidente facente funzioni di Fiavet Nazionale; Alberto Corti, Responsabile Settore Turismo di Confcommercio; Carlotta Ferrari, Presidente di Convention Bureau Italia; Roberta Garibaldi, Vicepresidente di Tourism OCSE; Franco Gattinoni, Presidente di FTO; Gabriella Gentile, Presidente di Federcongressi&Eventi; Flavio Ghiringhelli, Presidente di IBAR; Andrea Guizzardi, Docente di Statistica Economica presso l’Università di Bologna; Andrea Mele, Vicepresidente di Astoi; Gabriele Milani, Direttore di FTO e Deputy Chairman Tourism Committee di ECTAA; Giacomo Miola, Vicepresidente di Slow Food; Aljoša Ota, Direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia; Domenico Pellegrino, Presidente di Aidit.

Lo scenario approfondimento Viaggi, Bergamo e Brescia tra le mete del 2023 per il New York Times Secondo il Barometro UNWTO di gennaio, nel 2022 il numero di turisti internazionali è raddoppiato e per quello in corso si prevede che si riavvicinerà ai livelli pre-pandemia. Oltre 900 milioni di turisti hanno viaggiato all’estero nel 2022, il doppio del 2021 e pari a circa due terzi (63%) dei viaggi pre-pandemia. L’Europa si conferma tra le destinazioni preferite dai viaggiatori mondiali e ha infatti già raggiunto quasi l’80% dei livelli pre-pandemia, accogliendo 585 milioni di arrivi nel 2022. In questo scenario anche l’Italia si segnala per l’andamento positivo. Banca d’Italia rileva che nei primi nove mesi dell’anno il Bel Paese ha accolto circa 56 milioni di viaggiatori dall’estero, quasi il doppio del 2021 (+94%), riducendo al 26% il gap rispetto al dato pre-pandemia. ENIT sottolinea invece che a dicembre il nostro Paese presenta il più elevato tasso di saturazione delle prenotazioni OTA in Europa (37%, 6 punti percentuali sopra la media) e le prenotazioni aeree per gennaio 2023 verso l’Italia registrano il maggiore incremento rispetto allo stesso mese del 2022 (+106% contro +84% in Francia e +49% in Spagna).