Torre del Greco, esplosione e crollo di una palazzina: un ferito

Una forte esplosione dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata poco fa nella zona di largo Benigno a Torre del Greco. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie e si ipotizza che ci possano essere altri feriti.

L'uomo ferito per l'esplosione a Torre del Greco è un 64enne. E' stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto, in Largo Benigno 8, ci sono Carabinieri, Vigili del fuoco e polizia locale per le operazioni di bonifica: non risultano dispersi. Secondo i primi accertamenti è verosimile che sia esplosa una bombola di gas