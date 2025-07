Firenze, donna morta nel bosco di San Godenzo: ipotesi omicidio

Le ipotesi per la morte della 52enne tedesca trovata senza vita ieri in un bosco nel Fiorentino sarebbero omicidio, incidente con camion o caduta accidentale. La donna è stata trovata esanime con lesioni alla testa e in una pozza di sangue su una strada sterrata a Castagno d'Andrea, località turistica sull'Appennino a 50km da Firenze. Secondo le prime ricostruzioni stava andando all'appuntamento con un'amica con la quale avrebbe organizzato una passeggiata in montagna.

Le indagini

La donna era in tenuta da jogging e senza documenti ed è stata riconosciuta da un'amica che la stava aspettando per una passeggiata sulla direttrice del monte Falterona. Ha dato lei l'allarme. Il corpo è stato scoperto la mattina presto del 2 luglio e va stabilito anche il momento della morte e l'orario del decesso. Secondo quanto si apprende, tra gli inquirenti e gli investigatori la spiegazione delle cause naturali è la meno compatibile con la situazione in accertamento. La procura indaga per omicidio e si appresta a disporre l'autopsia. Riguardo all'incidente stradale, si valuta se possa esser caduto da un carico del legname o dei detriti, delle pietre, qualcosa che potrebbe aver colpito dall'alto la 52enne. Ma, al momento, dall'indagine non è escluso l'uso di un corpo contundente, un bastone o una pietra, usati per colpirla nell'ipotesi di omicidio volontario. C'era sangue su sassi e pietre.