Donna trovata morta nel Fiorentino, si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio sul caso della donna trovata morta da un passante a Castagno d'Andrea, in provincia di Firenze. La vittima è di nazionalità tedesca e dall'apparente età di 40 anni. Probabilmente si tratta di una turista. Il cadavere è stato trovato stamani, verso le 7, in un sentiero sterrato vicino all'abitato. Castagno d'Andrea è in altura ai piedi dell'Appennino ed è meta di gite. Le indagini vengono svolte dai carabinieri che stanno ascoltando dei testimoni.