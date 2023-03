Bonus edilizi, 47mila aziende a rischio: l'allarme dei sindacati

12/15 ©Ansa

Cna chiede in particolare "lo stralcio della parte relativa alla cessazione della cessione dei crediti, rinviando ogni decisione sul futuro dei bonus per l'edilizia solo a quando sarà chiarito il criterio da adottare per contabilizzarli nel bilancio dello Stato". Secondo la Confederazione, "andrà comunque mantenuto il meccanismo attuale almeno per gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica il cui finanziamento rappresenta per lo Stato un investimento per il futuro"