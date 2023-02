7/10 ©IPA/Fotogramma

Nel 2022 i rendimenti netti sono stati pari al -9,8% per i fondi negoziali, al -10,7% per i fondi aperti e del -11,5% per i Pip (Piani pensionistici individuali) di ramo III. “Nei dieci anni da inizio 2013 a fine 2022 - sottolinea la Commissione - il rendimento medio annuo composto, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, è stato pari al 2,2% per i fondi negoziali, al 2,5% per i fondi aperti e al 2,9 per i Pip di ramo III. Nello stesso periodo, la rivalutazione del Tfr è risultata pari al 2,4% annuo"