Balneari, il governo Meloni verso un decreto legge. Cosa sappiamo

3/12 ©IPA/Fotogramma

La misura è contenuta nel decreto milleproroghe e ha determinato un richiamo da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Colle - in una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier che accompagna la promulgazione della legge - puntualizza tutte le proprie riserve sul provvedimento nel merito e nel metodo, facendo trasparire come la firma al Milleproproghe sia arrivata, di fatto, solo per non far decadere altre importanti misure contenute nel testo ma con l'invito a un ineludibile intervento correttivo

Città balneari, 26 Comuni chiedono lo status al Governo: quali sono e come funziona