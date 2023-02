7/10 ©IPA/Fotogramma

Ed è Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera, a introdurre per primo l'ipotesi della cartolarizzazione dei crediti ceduti, come base di confronto con le parti interessate: "Non possiamo mettere a rischio i conti pubblici ma siamo pronti a modifiche". Del resto, dicono gli esponenti di Fratelli d’Italia, di fronte all'allarme di imprese e sindacati anche Draghi sapeva bene che si doveva intervenire ma "non ha potuto farlo per ragioni politiche"