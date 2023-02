8/10 Ipa/Ansa

Tuttavia, “la cosa più preoccupante è che con il decreto del governo approvato l’altro ieri non è stata trovata una soluzione per le tante aziende e famiglie che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti e non più esigibili”, dice la Cgia. “Una situazione che nel giro di qualche mese rischia di far fallire molte aziende del settore delle costruzioni”

Superbonus, stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Insorgono le imprese