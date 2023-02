5/9 ©Ansa

Coldiretti ha anche elaborato 10 consigli su come diventare agricoltori partendo da un'idea d’impresa e sapendola trasformare in un progetto con il sostegno dei finanziamenti. A questo proposito è in corso Generazione terra, la nuova misura di Ismea che finanzia fino al 100% per un massimo di 1,5 milioni di euro, il prezzo di acquisto dei terreni che si rivolge ai giovani che intendono insediarsi in agricoltura per la prima volta, ma anche a quelli già attivi da almeno due anni