Con un provvedimento del 15 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha permesso lo slittamento al 22 come termine ultimo per l'invio dei dati delle spese sanitarie. Prorogata anche la scadenza entro la quale si potrà comunicare il proprio rifiuto all'utlizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l'elaborazione del 730 del 2023