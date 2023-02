4/10 ©Ansa

UNA SVOLTA PER IL MERCATO DEL LAVORO – Per definirne gli ultimi dettagli servono però i tempi tecnici, fa sapere dal ministero del Lavoro. In ogni caso, il sussidio va verso il capolinea: una svolta importante per il mercato del lavoro, che per numerosi osservatori è stato in parte tenuto prigioniero dall’aiuto, visto che quest’ultimo avrebbe avuto un effetto disincentivante sulla ricerca di occupazione

