Reddito di Cittadinanza, quasi 8 miliardi spesi dall'Inps 2022: i dati

Bonus e rincari, novità del 2023: cosa cambia per famiglie e imprese

Sono numerose le misure cambiate, quelle aggiunte o tolte, che interesseranno la quotidianità degli italiani nell’anno appena iniziato. Strette e aiuti, dalle pensioni al reddito di cittadinanza, dagli sgravi per l’edilizia ai benefit per i figli. Ecco le principali novità da conoscere, elencate in ordine alfabetico

AUTOSTRADE - Con il 2023 è scattato l'aumento del 2% per i pedaggi di Autostrade per l'Italia. A luglio previsto un altro aumento dell'1,34%. Congelati i rincari per molte concessionarie perché non hanno compilato il piano economico finanziario, perché la concessione è scaduta o perché hanno concessioni regionali