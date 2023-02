8/9 ©IPA/Fotogramma

L’incremento lordo per chi guadagna 2mila euro ammonta a 40 euro (netti diventano 26), sempre in confronto alla situazione in cui l’esonero contributivo non era in vigore. Con 2.692 mensili (ovvero 35 mila all’anno) se ne ottengono 54 lordi in più, corrispondenti a circa 30 netti