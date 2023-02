1/10 ©IPA/Fotogramma

Lo Stato italiano va avanti nel suo tentativo di diminuire il consumo di acqua in bottiglie di plastica da parte della popolazione. Per farlo, con l’ultima Legge di Bilancio, ha rinnovato anche il 2023 il bonus acqua potabile. Già attivo nel 2021 e nel 2022, è un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare per migliorare l’acqua per il consumo umano

Bonus acqua potabile, rinnovato anche per il 2023: in cosa consiste