10/11 ©Ansa

Sono previste varie cause di sospensione: rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi o nuova occupazione in Stati Ue o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione. Si decade per vari motivi, ad esempio se si perde lo stato di disoccupazione, se si inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'Inps il reddito annuo presunto entro un mese, se si va in pensione