Al contrario, chi riceve una pensione non superiore al trattamento minimo (cioè 525,38 euro) godrà di una rivalutazione straordinaria dell’1,5% che porterà l’assegno minimo a circa 572 euro al mese (per tutto il 2023, compresa la tredicesima). Per i pensionati dai 75 anni in su, infine, l’aumento sarà del 6,4% e l’assegno mensile raggiungerà i 600 euro al mese

Manovra 2023, dal cuneo fiscale alle pensioni: chi ci guadagna e chi no