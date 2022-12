A fare una stima di quanto si spenderà per trascorrere sette giorni tra le montagne è Altroconsumo, che ha considerato i prezzi per il soggiorno e lo skipass in otto località turistiche e varie ipotesi di spesa per il viaggio in auto (pedaggio e carburante). Si va da un minimo di 1.323 euro (Tarvisio) a un massimo di 3.005 euro (Cortina)