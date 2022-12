Sciare con i bambini, quando è il momento di mettere gli sci e dove

La neve ha imbiancato le montagne, è ora di una vacanza sugli sci con i nostri bambini. Vi spiegheremo quali sono gli errore da evitare con un bambino che per la prima volta inizia a sciare e vi racconteremo quali sono le mete sciistiche più adatte per tutta la famiglia.

La neve ha finalmente imbiancato le montagne, ed è quindi il momento di pensare a una vacanza sugli sci con i nostri bambini.

I campi scuola sulla neve

Bambini piccoli o più grandicelli che si approcciano per la prima volta al mondo dello sci, come scegliere la località giusta?

"La cosa più importante", spiega Maurizio Bonelli, Presidente Associazione maestri di Sci Italiani, "è verificare che ci sia un campo scuola, magari vicino al paese e ben attrezzato. La pendenza deve essere dolce e fornito da skilift, seggiovia o tapis roulant per i primi approcci. Molte località sono dotate di queste strutture".

Ai bambini è consigliato iniziare con la discesa e non il fondo. Questo non soltanto per motivazioni tecniche, ma anche in rapporto al modo più ludico e sociale per imparare e trascorrere più tempo con i loro coetanei. Ed è sconsigliato iniziare con lo snowboard che richiede una capacità di equilibrio che spesso i bambini, soprattutto i più piccoli, non hanno.

Non è detto che i genitori appassionati di sci siamo anche dei buoni maestri per i propri figli. I genitori per insegnare a sciare devono essere degli sciatori eccellenti, per evitare di insegnare movimenti sbagliati e si deve avere la pazienza di insegnare. Quello che i genitori spesso dimenticano è che l’obiettivo principale di un bambino la prima volta sugli sci è quello di divertirsi sulla neve e di abituarsi alle attrezzature sciistiche.

Quindi il consiglio è di affidarsi ad un insegnate qualificato.

"Il personale tecnico italiano" spiega Bonelli "è fra i più preparati al mondo. Bisogna saper scegliere quello che caratterialemnte è più vicino alle esigenze del nostro bambino. E bisogna capire se il nostro è un bambino timido o estroverso e quindi se rpeferisce le lezioni individuali o di gruppo".