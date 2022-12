TicketOne, bonus da 1.000 euro ai dipendenti contro il caro vita

Un “concreto sostegno alle famiglie”

approfondimento

L’azienda, che opera nel mercato del ticketing online, ha scelto di corrispondere un "concreto sostegno economico alle famiglie in un momento storico complesso in cui l'inflazione è ai massimi livelli". Le card sono state già inviate ai dipendenti, all'inizio del mese di dicembre, e potranno essere utilizzate per le spese alimentari e per altre voci di spesa che hanno subito, in questo periodo, un forte incremento. Come confermato da Germana Solcia, hr manager di TicketOne, “questo premio vuole prima di tutto offrire un sostegno alle famiglie a fronte del caro vita e valorizzare lo straordinario contributo e la determinazione di tutti i nostri dipendenti in questo anno ancora così diverso e così insolito”. Un anno, ha aggiunto, “che ricorderemo come un vincente lavoro di squadra da parte di tutta TicketOne per la grande ripresa dei concerti live”.