Nel 2023 i dipendenti di quarto livello che operano nel settore della distribuzione riceveranno un contributo a sostegno contro i rincari e l’inflazione: sarà una tantum e arriverà direttamente in busta paga, diviso in due tranche. “La firma del protocollo riafferma la volontà di trovare soluzioni tangibili a beneficio di coloro che operano in questo settore”, hanno scritto i sindacati in una nota